Nach Vorwurf der sexuellen Belästigung: Pfarrverwalter Joachim Decker vertritt beurlaubten Stadtdechanten

Düsseldorf Die Katholiken in der Düsseldorfer Gemeinde St. Lambertus stehen weiter unter Schock. Besucher der samstäglichen Vorabendmesse in der Heimatgemeinde des beurlaubten Stadtdechanten Ulrich Hennes zeigten sich tief erschüttert.

Am Altar steht an diesem Samstagnachmittag bereits Joachim Decker. Den leitenden Pfarrer im Seelsorgebereich Eller-Lierenfeld hat das Erzbistum zum Pfarrverwalter an St. Lambertus berufen. Er habe sich kurzfristig dazu entschlossen, bereits diese Messe zu lesen, sagt Decker im Anschluss, auch um damit ein Signal an die Gemeinde zu senden, „dass jemand da ist und sich kümmert“. Es herrsche „trotz großer Erschütterung auch Zuversicht.“

In der Messe sprach Decker von einer „unvergleichlichen Schieflage“, in die die Kirche geraten sei und die viele „mit Sorge erfülle“. Er sei aber zuversichtlich, dass „mit Hilfe aller Gläubigen das Vertrauen in die Kirche wieder gestärkt“ werden könne. Decker verlas das angekündigte Proklamandum, eine Erklärung des Erzbistums, das am Wochenende in allen katholischen Messen in Düsseldorf vorgetragen wurde. Man halte sich an die verbindlichen Leitlinien der Bischofskonferenz, heißt es darin. Zugleich müsse die unabhängige Überprüfung und das Ergebnis des Verfahrens abgewartet werden.