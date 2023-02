Karneval in Düsseldorf Mit der Pfandpflicht an der Königsallee lief es problemlos

Mittlerweile seien die Menschen an die Pfandsysteme gewöhnt, sagte eine Mitarbeiterin am Stand der Frankenheim Brauerei. „Sie kennen das von den Weihnachtsmärkten, da ist das nicht anders.“ Ein weiterer Vorteil sei, dass die Karnevalisten die Becher an allen Ständen zurückgeben können. „So können sie ganz entspannt über die Kö laufen und müssen nicht an einen Stand zurückkommen.“ Ähnliche Erfahrungen haben auch die Mitarbeiterinnen am Schlösser-Stand gemacht: „Es gab schon die ein oder andere Diskussion, aber wenn man den Leuten sagt, wo man die Becher überall zurückgeben kann, war es bisher in Ordnung.“