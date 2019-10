Initiator im Interview : Warum ein Düsseldorfer eine Petition gegen die Umweltspur gestartet hat

Düsseldorf Mehrere tausend Menschen haben eine Online-Petition gegen die dritte Umweltspur unterschrieben. Gestartet hat sie ein Düsseldorfer, der will, dass der Verkehrsversuch gestoppt wird. Im Gespräch erklärt er seine Gründe.

Andreas Wagner heißt der Initiator der Unterschriftensammlung auf Openpetition.de, ist 33 Jahre alt und tätig im Einzelhandel. Er interessiere sich für Kommunalpolitik, sagt er, habe aber kein Parteibuch. Er hat schon mehrere Petitionen auf der Plattform gestartet, unter anderem für die Wiedererrichtung einer Attraktion im Europapark Rust oder den Erhalt eines Fanprojekts in Freiburg.

Sind Sie Autofahrer, Herr Wagner?

Andreas Wagner Ja. Ich bin auch Pendler innerhalb Düsseldorfs, fahre sehr viel innerhalb der Stadt.

Dann kennen Sie den Autoverkehr in Düsseldorf ja sehr gut. Mit Ihrer Petition wollen Sie nun dafür sorgen, dass die dritte Umweltspur, die zu Beginn der Herbstferien markiert wurde, wieder abgeschafft wird.

Wagner Ja, genau. Ich finde, dass diese Umweltspur kontraproduktiv ist und einen massiven Einfluss auf die Sicherheit im Straßenverkehr hat. Am Werstener Kreuz zum Beispiel, wo die Umweltspur mit der Abfahrt von der A46 beginnt, kommt es zu größeren Rückstaus. Das ist ein großes Risiko, vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ganze im Tunnel stattfindet, wo die Lichtverhältnisse schlecht sind. Einige fahren dort auch schneller als die erlaubten 80 Stundenkilometer.

Wäre dann nicht eigentlich erst mal die richtigere Forderung, die Umweltspur zu verändern – nicht unbedingt, sie ganz abzuschaffen?

Andreas Wagner aus Düsseldorf hat die Petition gestartet. Foto: Andreas Wagner

Wagner Neben diesem Sicherheitsaspekt gibt es auch viele ökologische Argumente gegen die Umweltspur. Auf den Einfallstraßen nach Düsseldorf gab es schon vorher viel Stau. Wenn man jetzt noch eine Spur wegnimmt, führt das zu erheblich mehr Staus. Die Fahrzeuge haben dann eine längere Verweildauer, die Motoren laufen aber trotzdem. Außerdem entstehen Ausweichrouten. Wer in die Innenstadt fährt, benutzt unter Umständen die Siegburger Straße oder die Oberbilker Allee. Auf diesen Strecken sind dann auch wieder mehr Fahrzeuge unterwegs. So schaffen wir eventuell eine Reduzierung der Abgase an der Corneliusstraße, aber in anderen Bereichen der Stadt – zum Beispiel an der Mitsubishi Electric Halle oder an der Kruppstraße - wird die Luft schlechter. Das kann im Moment noch gar keiner absehen.

Wie stehen Sie generell zur Verkehrswende, also zu der politischen Idee, dass in Düsseldorf weniger Menschen das Auto und mehr Bus, Bahn oder Fahrrad nutzen sollen?

Wagner Dass es die Verkehrswende geben muss, ist jedem Menschen klar. Wir hatten in den vergangenen 30 Jahren einen massiven Anstieg von Pkw-Zulassungen. Ungefähr 200.000 Pendler kommen jeden Tag nach Düsseldorf – viele davon mit dem Auto. Da muss die Politik dran, das wurde in den letzten Jahren massiv vernachlässigt – von allen Parteien. Der ÖPNV hätte viel mehr gestärkt werden müssen, gerade auf den Routen, auf denen die meisten Pendler kommen. Ich denke an die Strecken aus Ratingen, Hilden, Haan oder auch Neuss. Wir brauchen da einen viel dichteren Takt. Stattdessen steigen die Preise. In manchen Städten gibt es ja mittlerweile das 365-Euro-Ticket, mit dem Bus und Bahn fahren nur einen Euro am Tag kostet. Da müsste sich die Stadt Düsseldorf viel stärker engagieren, statt mit der Umweltspur einen Schnellschuss zu machen.

Aber ist die Umweltspur nicht immerhin ein erster Schritt?

Wagner Nur weil es die Umweltspur gibt, fahren ja nicht weniger Autos in die Stadt. Dabei müsste das das erklärte Ziel der Politik sein. Für Menschen muss eine Alternative geschaffen werden, statt ihnen eine Möglichkeit zu nehmen.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Umweltspur vor allem auch ein Instrument ist, um dem Oberverwaltungsgericht zu zeigen: Wir tun alles, damit die Schadstoff-Grenzwerte eingehalten werden – es braucht kein Diesel-Fahrverbot. Speziell geht es darum, dass die Mess-Station an der Corneliusstraße in Zukunft bessere Werte zeigt. Akzeptieren Sie dieses Argument?

Wagner Ich kann das nicht unterstützen. Es kann doch nicht das Ziel von Politik sein, die Luftwerte nur an einer Stelle in der Stadt zu verbessern. Um die Umweltbilanz in Düsseldorf zu verändern, müsste ich dafür sorgen, dass in Düsseldorf weniger Autos unterwegs sind. Das erreicht man nicht, indem man eine Spur schließt. Genauso wenig verbessert sich der Schadstoffausstoß eines Autos, wenn drei oder mehr Personen drin sitzen. Dann darf das Auto aber auch auf der Umweltspur fahren.

Sie haben die Petition am 16. Oktober gestartet - zwei Tage, nachdem mit der Markierung der dritten Umweltspur begonnen worden war. Die Stadt argumentiert, es brauche Zeit, bis die Autofahrer sich auf die neue Situation eingestellt hätten. Insofern seien die aktuellen Staus vielleicht nicht repräsentativ. War es zu früh für diese Petition? Muss man nicht erst mal schauen, wie sich die Situation entwickelt?

Wagner Nein, das denke ich nicht. Diese Straßen sind ja nicht neu. Daten darüber, wie viele Menschen sie täglich benutzen, liegen vor. Die Stadt hätte vorher sehen müssen, dass es nicht praktikabel und nicht sicher ist, dort die Umweltspur einzuführen. Das Verhalten der Fahrer kann sich nicht ändern. Sie müssen in die Stadt, wenn sie hier arbeiten. Sie können höchstens Ausweichrouten verwenden – aber damit ist das Problem nur verschoben, nicht gelöst.

Warum haben Sie das Instrument einer Online-Petition gewählt?

Wagner Weil ich denke, dass es sehr viele Menschen gibt, die dieses Thema ebenso bewegt wie mich. Wenn man dem Oberbürgermeister eine Unterschriftenliste vorlegt, macht das einen anderen Druck, als wenn man als einzelner Bürger auf die Politik zugeht.

Sie haben das Quorum der Petition erreicht, also mehr als 3600 Unterzeichner aus Düsseldorf. Was passiert jetzt?

Wagner Das Quorum ergibt sich aus der Zahl der Menschen, die in Düsseldorf leben. Die Plattform Openpetition fordert Thomas Geisel jetzt zu einer Stellungnahme auf.

Rechtliche Konsequenzen hat die Petition aber nicht?