Pacht gekündigt Petition für den Erhalt des Garather Pizzahauses

Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt die Stadt zwar die Kündigung der Pacht, lässt allerdings offen, was in Zukunft mit dem kleinen Gebäude passiert. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es lediglich: „Dem Pächter wurde gekündigt, weil es Probleme in der Vertragsabwicklung gab. Der Pächter ist verpflichtet, den Rückbau vorzunehmen.“ Dabei beziehe sich der Rückbau auf die Einbauten an und in dem Gebäude, wie ein Sprecher auf Nachfrage erklärt. Zu den Gerüchten um neue Parkplätze an dem Standort äußert sich die Stadt nicht.