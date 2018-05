Düsseldorf : Petit Départ startet dieses Jahr in Oberkassel

Düsseldorf Der Kinderradwettbewerb Petit Départ wird wegen des großen Erfolgs auch im Jahr nach der Tour de France in Düsseldorf weiter fortgeführt. Im Mai und Juni wird es insgesamt vier Veranstaltungen auf verschiedenen Bezirkssportanlagen geben. Am Samstag, 26. Mai, 11 Uhr, beginnt die erste davon auf der Bezirkssportanlage Oberkassel an der Schorlemerstraße 61. Mehr als 100 Kinder sind für den Auftakt angemeldet. Weitere Anmeldungen sind nicht mehr möglich. Die Siegerehrung am Nachmittag übernimmt Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke.

"Der Grand Départ hat nicht nur vielen Menschen Lust auf den Radsport gemacht. Auch die Petit-Départ-Serie ist hervorragend angenommen worden und war ein großer Gewinn für den Radsport-Nachwuchs in Düsseldorf", sagt Stadtdirektor und Sportdezernent Burkhard Hintzsche. "Wir haben voriges Jahr angekündigt, diese Bewegung weiter fördern zu wollen und setzen dieses Ziel nun mit den anstehenden Terminen in die Tat um."

Der Petit Départ ist für Kinder der Jahrgänge 2006 bis 2009 gedacht, die dabei das Fahrradfahren auch als Sport kennenlernen sollen. Es gibt drei Disziplinen, die unterschiedliche Talente erfordern - das Zeitfahrrennen, den Sprinttest und den Hindernisparcours. Alle Teilnehmer müssen aus Sicherheitsgründen einen Helm tragen. Rennräder sind nicht erlaubt, damit jeder Nachwuchsradler die gleichen Chancen hat.









Die Besten der vier Kinderradwettbewerbe ermitteln dann ihren Sieger im Rahmen des Radrennens "Rund um die Kö", das am Sonntag, 23. September, stattfindet. Ausrichter des Petit Départ ist wieder die SG Radschläger Düsseldorf.

Weitere Petit-Départ-Termine: Samstag, 2. Juni, 11 Uhr, Rath, Rather Waldstadion, Wilhelm-Unger-Str. 7; Samstag, 9. Juni, 11 Uhr, Holthausen, Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Str. 35; Samstag, 23. Juni, 11 Uhr, Stockum, Arena-Sportpark, Am Staad 11.

(nic)