Kinder in Düsseldorf Petit Départ 2024 wurde im Rather Waldstadion gestartet

Startschuss für den Kinderradwettbewerb Petit Départ: Beim Auftakt der Veranstaltungsreihe traten jetzt die ersten 150 Kinder im Rather Waldstadion an, um sich auf dem Fahrrad in Ausdauer, Schnelligkeit und Geschicklichkeit zu messen. Die sechs Besten der vier Wertungsklassen haben sich für das Finale des Petit Départ im Rahmen des Radrennens „Rund um die Kö“ qualifiziert, das am Sonntag, 11. August, stattfindet.