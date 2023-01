Diskussion über hohe Belastung im Rettungswesen Die Personalstärke ist der Vorteil der Düsseldorfer Feuerwehr

Der Rettungsdienst ist in Deutschland in den vergangenen Wochen immer wieder in den Medien: Zu hohe Belastung, zu wenig (Fach-) Personal, häufig Einsätze, die eigentlich kein Notfall sind. Wie sieht es in Düsseldorf aus? Thomas Tremmel, Abteilungsleiter Technik und Einsatz bei der Feuerwehr Düsseldorf, blickt auf die Lage in der Landeshauptstadt.