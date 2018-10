Personalmangel ist Wachstumsbremse in Düsseldorf und Krefeld

Sven Pusch leitet das „me and all“-Hotel an der Immermannstraße. Auch er hat mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der Wirtschaft in der Region ist „weiter in einer sehr guten Lage“, resümiert die aktuelle Konjunkturumfrage der IHK. Aber es gibt Probleme: Fehlendes Personal hemmt weiteres Wachstum, aus dem Ausland drohen vermehrt Risiken.

Der Wirtschaft in den Regionen Düsseldorf und Krefeld geht es gut, wie die Industrie- und Handelskammern bei ihrer gemeinsamen Herbstumfrage festgestellt haben. Allerdings gibt es Risiken und Probleme, die keineswegs kleingeredet werden können. Die Hauptgeschäftsführer der beiden IHKs freuen sich vor diesem Hintergrund über den Optimismus, den viele Unternehmer an den Tag legen. „Das ist eine sehr positive Wahrnehmung“, sagt der Düsseldorfer IHK-Manager Gregor Berghausen. Hier die Fakten zur Wirtschaft zwischen Boom und weltwirtschaftlichen Risiken:

Die Ergebnisse Der Geschäftslageindikator – also die „Gut“- abzüglich der „Schlecht“-Meldungen – bewegt sich seit fast zwei Jahren um die 40 Punkt-Marke, getragen von einem guten Binnenmarkt und einem immer noch starken Export. Aktuell weist der Indikator 38 Punkte auf. Für Berghausen „eine deutlich überdurchschnittliche Lagebewertung“. Eine Überhitzung drohe damit genauso wenig wie ein Abschwung, „auch wenn die Warnzeichen im Außenhandel zunehmen“, so Berghausen mit Blick auf den Handelskrieg zwischen den USA und China, die schwächelnde Türkei oder die Unsicherheit durch den Brexit. Die Erwartungen für 2019 sind etwas gedämpft.

Das sagen Firmen Betroffen sind alle Branchen. So wie die Schön-Klinik 4000 Euro Prämie überweist, wenn jemand eine neue Pflegekraft vermittelt, zahlt Holger te Heesen 1000 Euro an Mitarbeiter, die einen Kraftfahrer werben. Seine Firma ABC Logistik sucht aktuell fünf Fahrer sowie fünf gewerbliche und kaufmännische Kräfte. Man müsse „nahezu perfekte Arbeitsbedingungen bieten“, so te Heesen zu unserer Redaktion, um Arbeitskräfte zu halten. Fahrer übernachteten etwa nur in Hotels. Von den sechs Azubis, die er zum 1. August einstellen wollte, habe er im Juni erst zwei gehabt. Die übrigen vier habe er im Juli auf Ausbildungsbörsen „weggefischt“. Früher habe es 100 bis 150 Bewerbungen auf eine Stelle gegeben, heute seien es vielleicht zehn.