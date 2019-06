Feuerwehr : Person nach Sturz ins Hafenbecken vermisst

Nach fünf Stunden brachen Feuerwehr und Polizei die Suche in der Nacht zu Sonntag ohne Ergebnis ab.

In der Nacht zu Sonntag hat sich eine Person von der Kaimauer am Handelshafen ins Hafenbecken gestürzt. Eine sofort eingeleitete Suche durch Feuerwehr und Polizei blieb ohne Erfolg. Nach dem Einsatz von Tauchern und Sondergeräten zum Orten von Menschen unter Wasser wurde die Suche im Rhein nach fast fünf Stunden abgebrochen.

„Kommen Sie bitte schnell in den Hafen, ich habe gerade gesehen, wie eine Person kopfüber in das Hafenbecken gestürzt ist“, hatte eine aufgeregte Passantin der Feuerwehrleitstelle um 4.07 Uhr den nicht alltäglichen Vorfall gemeldet. Die Frau gab an, dass die Person auf Höhe des Restaurants Meerbar auf der Straße Am Handelshafen ins Wasser gesprungen war. In Löschbooten wurde auf der Wasseroberfläche Ausschau nach der Person gehalten, parallel suchten vier Feuerwehrtaucher mit Sonargeräten den Grund im Radius von 80 Metern um die Einsprungstelle ab. Jedoch blieben alle eingeleiteten Maßnahmen erfolglos. Für die Feuerwehr blieb es bis zuletzt auch unbekannt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, die gesprungen ist.