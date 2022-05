Persönliche Stadtführung : Auf „Tilly-Tour“ durch Düsseldorf

Ole Friedrich (l.), Geschäftsführer der Düsseldorf Tourismus GmbH, mit Jacques Tilly vor einem der roten Doppeldecker-Busse. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Karnevalswagenbauer Jacques Tilly und Bürgermeister Josef Hinkel waren Guides bei sehr persönlichen Stadtführungen. Die Aktion kam der Ukraine-Hilfe zugute.

Von Tino Hermanns

Satiriker und Karnevalswagenbauer Jacques Tilly bat durch die Blume um Verzeihung. „Ich bin kein Historiker und auch kein gelernter Redner“, meinte der 58-Jährige. „Wenn es also wirr wird, stören sie sich bitte nicht daran.“ Doch bei seiner sehr persönlichen Stadtführung für 60 Gäste war nichts wirr, alles logisch aufgebaut, geschickt miteinander verwoben und pointiert, informativ, dabei amüsant und persönlich vorgetragen. „Wenn das mit den Großplastiken mal nicht mehr laufen sollte, kann er problemlos auf Stadtführungen umsatteln“, urteilte einer der Teilnehmer.

Die Düsseldorf Tourismus hatten mit Bürgermeister Josef Hinkel und eben Tilly zwei stadtbekannte und aktiv-bekennende Düsseldorfer gefunden, die zugunsten der Ukraine-Hilfe ihre Stadt bei zwei Führungen in den roten Hop-on-hop-off-Bussen Interessierten nahe bringen wollten.

Die Auswahl der prominenten Guides war gut gewählt, denn die jeweils 60 Plätze waren alle besetzt. „Wir spenden sämtliche Einnahmen, also 3600 Euro an die Ukraine Hilfe“, erklärte der Geschäftsführer der Düsseldorf Tourismus GmbH Ole Friedrich.

Für Tilly war es ein „Kinderspiel“, Entwicklungslinien in der Landeshauptstadt mit seiner eigenen Biographie zu verweben. „Ich interessiere mich sehr für die Düsseldorfer Geschichte und ganz besonders für die Nazi-Zeit“, erläuterte der gebürtige Düsseldorfer. „Das allermeiste habe ich drauf.“

Und so entspann sich bei der „Tilly-Tour“ eine abwechslungsreiche Fahrt vom Burgplatz zu seinem Arbeitsplatz in der Wagenbau-Halle, weiter nach Oberkassel, zum Reeser Platz und der weißen Siedlung, Golzheimer Heide, zum Aquazoo, vorbei am Malkasten zurück zum Burgplatz. „Ich bin in Benrath geboren, in Oberkassel aufgewachsen und lebe jetzt wieder dort. Ich habe nur einmal vier Jahre während meiner Studienzeit nicht in Düsseldorf gelebt“, verriet Tilly.

Und doch ist ihm seine Vorliebe für seine Heimatstadt nicht in die Wiege gelegt worden. „Es gab da ein Erweckungserlebnis“, gesteht der Satiriker. „Als der Eurovision Song Contest in Düsseldorf ausgetragen wurde, hat das die bundesdeutsche Presse zu einem Düsseldorf Bashing genutzt. Das hat mich getroffen, weil ich meine Stadt so nicht wahrgenommen habe. Da habe ich mich mit der Stadt und seiner Geschichte beschäftigt. Düsseldorf hat deutlich mehr zu bieten als es sein spießiges, langweiliges, Schickimicki-Image aussagt.“

So erzählte er von der Düsseldorfer Brückenfamilie, von Planungsdezernent Friedrich Tamms, von ehemaligen Größen in der NS-Reichsarchitektenkammer, die in Düsseldorf nach dem zweiten Weltkrieg öffentliche Ämter bekleideten, von der Idee, Oberkassel zu einer Insel zu machen, vom widerwärtigen Gauleiter Friedrich-Karl Florian und seinem Nero-Befahl, der Ausstellung „schaffendes Volk“ vom Nazi-Märtyrer Albert Leo Schlageter und von vielem mehr.

„Ich hatte einen Klassenkamerad, Holger Andresen, der erzählte mir die Geschichte seines Opas“, erinnerte sich Tilly. „So bin ich erstmals mit der Geschichte der Aktion Rheinland, die Düsseldorf vor der vollständigen Zerstörung durch die Alliierten im zweiten Weltkrieg bewahrte.“

Hinkel und Tilly war es freigestellt, was sie thematisieren und wie sie ihre Führungen durchführten. „Wir wollten eben, dass viel Persönliches zur Sprache kommt und so die Führungen etwas Besonderes werden“, meint Friedrich.

So kann man zwar die historischen Begebenheiten der Düsseldorfer Stadtgeschichte nachlesen, aber bisher steht es noch nicht in Büchern über Düsseldorf verzeichnet, wo Tilly seine erste Freundin häufig geknutscht hat, in welchem „Büdchen“ er sein Taschengeld „vergraben“ hat und wo er sich politisiert hat. Letzteres passierte am Comenius-Gymnasium in den 19070er Jahren.