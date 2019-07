Mädchen ist erst drei Jahre alt : Perlen erzählen von Emilys Kampf gegen Krebs

Düsseldorf Ein kleiner Pieks, ein Ultraschall oder eine Chemotherapie: Für jede Behandlung bekommen Kinder eine Mutperle. Emily (3) hat schon mehr als 450.

Damit nicht nur die negativen Erfahrungen im Vordergrund stehen, gibt es auch Perlen, die schöne Sachen repräsentieren: pink für besonders tolle Tage und gelbe Smileys für Geburtstage. Und natürlich die türkisfarbene Blume für das Ende der Behandlung. Für Emilys Mutter Yvonne Meier ist diese Mischung das Wichtigste: „Wenn ich Freunden oder Verwandten erzähle, dass meine Tochter an Krebs erkrankt ist, dann können sich viele schlichtweg nicht vorstellen, was das bedeutet.“ Emilys Geschichte könne man an ihrer Kette ablesen. Dadurch könnten Außenstehende – auch in Emilys Alter – verstehen, was sie alles schon geschafft hat. „Und auch für Emily finde ich die Kette gut, damit sie später, wenn sie älter ist, sehen kann, was sie in jungen Jahren alles schon durchgemacht und besiegt hat.“ semi