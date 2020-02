Partei wählt Oberbürgermeister-Kandidat : Pensionierter Anwalt tritt für Düsseldorfer AfD bei der Kommunalwahl an

Florian Josef Hoffmann tritt für die AfD in Düsseldorf an. Foto: Florian Josef Hoffmann

Düsseldorf Florian Josef Hoffmann ist politisch vor allem als Autor für Internetportale in Erscheinung getreten. Er bestreitet einen Einfluss der Menschheit auf den Klimawandel – und will in Düsseldorf die Umweltspuren abschaffen.

(arl) Der Düsseldorfer Kreisverband der AfD hat den pensionierten Anwalt Florian Josef Hoffmann als Kandidaten für das Oberbürgermeister-Amt aufgestellt. Der 73-Jährige setzte sich bei einer Versammlung am Wochenende nach eigenen Angaben gegen den ehemaligen Kreissprecher Knut Wesselmann durch.

Hoffmann hat sich beruflich mit der Sanierung von Unternehmen beschäftigt, darunter in den 1980er Jahren die Discothek „Tor 3“. Nach der Wende investierte er eigenen Angaben zufolge in ein Unternehmen in Thüringen und war Präsident der IHK Ost-Thüringen zu Gera. Das ehemalige CDU-Mitglied gehört erst seit dem vergangenen Jahr der AfD an.

Hoffmann hatte noch keine politischen Ämter inne. Er ist in den letzten Jahren als Autor für diverse Internetportale in Erscheinung getreten und schreibt vor allem zum Thema Klimawandel. In einem aktuellen Artikel für das Portal „The European“ vertritt er die These, hinter der aktuellen Klimapolitik stehe der Versuch, die soziale Marktwirtschaft durch Sozialismus zu ersetzen. Er bestreitet auf Nachfrage unserer Redaktion sowohl einen Zusammenhang von Kohlendioxid und Klimawandel als auch einen Einfluss der Menschheit auf Veränderungen des Klimas. Als Ziele für Düsseldorf nennt Hoffmann die Abschaffung der Umweltspuren und mehr Freiräume für Künstler.