Bauarbeiten bei der Bahn Pendler zwischen Mönchengladbach, Düsseldorf und Wuppertal brauchen Geduld

Für manche Pendler und Bahnreisende wird die Zeitspanne überschaubar wirken: In der Zeit vom 19. Juli bis zum 2. August kündigt die Bahn wieder umfangreiche Bauarbeiten zwischen den beiden Hauptbahnhöfen in Mönchengladbach und Düsseldorf sowie Wuppertal-Vohwinkel an. In den vergangenen Jahren kam es häufiger zu Ausfällen während der gesamten Ferienzeit.