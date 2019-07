Unfall in Düsseldorf Pempelfort : 87-jähriger Fußgänger in Pempelfort von Auto erfasst

87-jähriger Fußgänger in Pempelfort von Auto erfasst

Düsseldorf Trotz Vollbremsung wurde ein 87-jähriger Mann in Pempelfort erfasst, auf das Gleisbett der Straßenbahn geschleudert und schwer verletzt. Der Senior wurde in ein Krankenhaus transportiert.

(wie) Schwere Verletzungen hat ein 87-jähriger am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall davongetragen. Der Senior musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Fußgänger wurde auf der Kaiserstraße in Pempelfort von einem Auto erfasst, als er nach Angaben eines Sprechers der Polizei plötzlich auf die Fahrbahn trat.