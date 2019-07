Streit um Treppe beendet : Historische Apotheke darf wieder öffnen

Düsseldorf Fast ein Jahr lang hat Dorothee Knell für die Wiedereröffnung der Pelikan-Apotheke mit der Originaleinrichtung von 1891 gekämpft. Wegen der drei Stufen am Eingang hatte die Stadt ihr die Wiedereröffnung lange verboten.

Dorothee Knell ist glücklich: Seit vergangenem Sommer hatte sie dafür gekämpft, ihre Apotheke mit der Original-Nussholzeinrichtung von 1891 wiedereröffnen zu dürfen. Nun hat die Stadt die Betriebserlaubnis erteilt. Die Regale im Verkaufsraum an der Martinstraße 4 sind aufgefüllt, das Lager ist bestückt. Knell: „Um 8.30 Uhr geht es am 30. Juli los!“

Bis 2015 hatte sie die Apotheke in vierter Generation noch selbst geleitet, dann aufgehört, als Apothekerin zu arbeitet und sich ganz ihrer Leidenschaft, der Kunst, gewidmet. Sie vermietete die Apotheke, die sie ihrem Vater einst abgekauft hatte, weiter. 2018 kündigte sie ihrem Nachmieter dann allerdings wegen Zahlungsverzugs. Weil der Betrieb nicht nahtlos weiterging, erlosch der Bestandsschutz für die Apotheke in Unterbilk: Wegen drei Stufen am Eingang durfte die Offizin nicht in Betrieb gehen, denn die neue Gesetzgebung schreibt Barrierefreiheit vor.