Düsseldorf: Pegeluhr ist wieder startklar

Düsseldorf Die Sanierungsarbeiten an der Rheinpromenade sind abgeschlossen.

Wer an der Düsseldorfer Rheinuferpromenade entlang läuft, kennt die Pegeluhr als romantischen Blickfang und markanten Treffpunkt. Der Uhrenturm enthält aber auch viel moderne Technik, mit der sich die aktuellen Pegelstände des Rheins etwa auch im Internet auf der Seite der Stadt problemlos abrufen lassen. In den vergangenen Wochen ist die Technik vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Duisburg auf den neuesten Stand gebracht worden. Die Pegeluhr ist nun wieder im Turm untergebracht, wird allerdings erst in den nächsten Tagen angeschlossen und den Wasserstand anzeigen. Bereits wieder in Funktion ist die Uhr, die den Besuchern die Zeit anzeigt.