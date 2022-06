Hochwasser in Düsseldorf : Pegelstände sind bald digital abrufbar

Düsseldorf Feuerwehr und Stadt haben ihre Hochwasserwarnsysteme überarbeitet. Eine Warnung per SMS ist nach aktuellem Stand aber weiter nicht möglich.

Das Hochwasser im Vorjahr und auch die zuletzt aufgetretenen Starkregenereignisse waren Anlass für mehrere Anfragen in der Bezirksvertretung 8, die auch alle von der Verwaltung beantwortet werden konnten. So seien die Warnsysteme seitens der Feuerwehr nach der Erfahrungen mit dem Unwetter im Juli 2021 überarbeitet worden. Außerdem seien auf Basis neuer Hochwasserkarten stadtweit Bereiche identifiziert worden, für die im Fall einer drohenden Überflutung eine Warnung durch das Warnsirenensystem der Stadt sinnvoll ist. Allerdings könnte keines der aktuell verfügbaren Systeme eine plattformunabhängige Warnung an mobile Endgeräte senden, heißt es auf die Frage von CDU und Grünen, wie es mit Einführung von Cell Broadcast (Warnung per SMS) aussehe.