Gesundheit in Düsseldorf : Uniklinik informiert online über Brustkrebs

Düsseldorf Wegen der Corona-Krise findet die Veranstaltung diesmal nicht vor Ort, sondern ausschließlich online statt. Die Klinik betont, dass das Thema auch junge Frauen betreffen kann.

Das Online-Format sei aber auch eine Chance, findet die Oberärztin: „Man kann an unserem Patientinnentag jetzt ganz gemütlich von zuhause aus teilnehmen.“ Zudem würden so auch jüngere Patientinnen oder Betroffene angesprochen, denen es noch unangenehm sei, in der Öffentlichkeit über ihre Erkrankung zu sprechen. „Auch in der Online-Version wird es natürlich die Möglichkeit geben, individuelle Fragen auch mit der nötigen Privatsphäre zu stellen.“