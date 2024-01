Gesundheit in Düsseldorf Neuer Patientenfürsprecher an der Sana-Klinik in Gerresheim

Wie erreiche ich als Patient oder Angehöriger den neuen Patientenfürsprecher, der ja nicht am Krankenhaus arbeitet? André Kiel kann per Mail unter ddg-patientenfuersprecher@sana.de sowie telefonisch unter 0171-8543262 erricht werden. Auch die Mitarbeiter auf den Stationen geben Auskunft. André Kiel freut sich jedenfalls auf die neue Tätigkeit, auch wenn er noch nicht weiß, was genau auf ihn zukommt. „Per Mail oder Telefon werde ich auf jeden Fall immer erreichbar sein und mich dann auch schnell kümmern. Ich stimme alles mit den Betroffenen ab. Das verspreche ich.“