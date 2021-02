Karneval in Düsseldorf : Passanten können sich an Tillys Känguru erfreuen

Oberkassel Über die Karnevalszeit steht der Mottowagen mit Musikbeschallung erst vor der Tonhalle in Kaiserswerth, dann vor dem Alten Bahnhof in Oberkassel.

Eigentlich ist der Straßenkarneval in Düsseldorf ja komplett abgesagt, viele Narren haben haben ihre Feierlaune alternativ ins Internet verlegt. Aber Oskar Tasch-Schott und Klaus Unterwainig trotzen der karnevalistischen Flucht ins Digitale. Sie stellen mit dem „brennenden Känguru“, das im Rosenmontagszug 2020 die verheerenden Buschfeuer „Down Under“ thematisierte, einen der viel beachteten Mottowagen von Jacques Tilly vor den Alten Bahnhof in Oberkassel (15. bis 17. Februar) und vor die Tonhalle in Kaiserswerth/Klemensplatz (13./14. Februar), spielen dazu Karnevalsmusik und leben so ihre närrische Leidenschaft aus.