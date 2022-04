Politik in Düsseldorf : CDU bestätigt Thomas Jarzombek als Kreisvorsitzenden

Düsseldorf Der Amtsinhaber erhielt beim Parteitag drei Viertel der Stimmen. Im Kreisvorstand der Partei sitzen außerdem Stephan Keller und Josef Hinkel.

Die Düsseldorfer Christdemokraten haben sich in der Aula des Oberkasseler Cecilien-Gymnsiums zum Kreisparteitag und der Wahl ihres Vorstandes getroffen, der in den meisten Positionen gleich besetzt bleibt. Die Mitglieder bestätigten den bisherigen Vorsitzenden Thomas Jarzombek im Amt. 178 von 235 Parteimitgliedern – rund 75 Prozent – gaben Jarzombek ihre Stimme. Das Ergebnis ist damit etwas weniger deutlich als das der Wahl von 2019, allerdings war der Amtsinhaber ohne Gegenkandidaten angetreten.

Die meisten Stimmten auf sich vereinen konnten Oberbürgermeister Stephan Keller und Bürgermeister Josef Hinkel, für die jeweils 201 der 236 Stimmberechtigten votierten. Den dritten Platz erreichte Rolf Tups mit 175 Stimmen. Neben ihnen wurden auch unter anderem auch Dagmar von Dahlen (174), Bezirksbürgermeisterin im Stadtbezirk 8, Olaf Lehne (152), Friedrich Conzen (110 Stimmen), Sylvia Pantel (auch 110), welche im vergangenen Jahr ihren Einzug in den Bundestag verpasst hatte, sowie Andreas-Paul Stieber (98) gewählt. Zu denen, die es nicht in den Vorstand der Partei schafften, gehörten unter anderem Dirk Sültenfuß, Peter Labouvie sowie die seit mehr als 50 Jahren in der CDU aktive Annelies Böcker.

In den Reden des neuen und alten Vorstandes sowie des Oberbürgermeisters zeigte sich die CDU kommunalpolitisch zufrieden mit den Ergebnissen der vergangenen Jahre. Als nächstes steht an, auch bei der Landeswahl zu punkten – dafür hatten die Parteimitglieder am Freitagabend vor ihrer Versammlung in Schnee und Wind ihre ersten Wahlplakate in Düsseldorf aufgehangen.