Volkssport in Düsseldorf Laufen für die Fitness und die mentale Gesundheit

Den Parkrun, der inzwischen in vielen Städten der Welt immer samstags um 9 Uhr morgens gelaufen wird, gibt es in Düsseldorf seit fünf Jahren. Nora Will und Peter Rutherford hatten die Initiative dafür übernommen. „Wir haben Ende 2018 mit den Vorbereitungen angefangen“, erläutert Rutherford. „Wir haben mit dem Gartenamt gesprochen, die Strecke vermessen, dass es genau fünf Kilometer sind, die Grundausstattung von Parkrun in Großbritannien erhalten.“ Seitdem sind 190 Parkruns in Oberbilk gelaufen worden. „Die Nummer 200 werden wir am Tag der Deutschen Einheit, also am 3. Oktober, absolvieren. Welch ein schöner Zufall“, freut sich Rutherford. „Wir werden uns etwas Besonderes für dieses Jubiläum einfallen lassen.“