Verkehr in Düsseldorf Müssen für Radweg alle Parkplätze weg?

Düsseldorf · Die Gubener Straße in Vennhausen soll einen Fahrradweg erhalten, so viel ist klar. Es gibt vier Varianten des Ausbaus, die alle ihre Nachteile haben. Der vermeintliche Favorit würde den kompletten Stellplatzabbau an der Straße bedeuten.

15.03.2023, 05:15 Uhr

Würde der aktuell favorisierte Fahrradweg auf der Gubener Straße gebaut werden, würden alle 80 Parkplätze im Seitenraum entfallen. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel

Die Gubener Straße misst vom Schützenplatz Vennhausen bis zum Sandträgerweg immerhin 630 Meter. Das mag im Vergleich zu manch anderer Straße in Düsseldorf nicht wirklich viel sein, als Fahrradfahrer ist es aber keineswegs immer eine Freude, die Straße zu nutzen, denn einen Radweg sucht man vergebens. Seit zehn Jahren hat die Stadt sich die Zähne daran ausgebissen, einen solchen zu planen, denn die Straße ist zwar Teil des Radhauptnetzes, bietet aber nur begrenzt Raum. 2016 gab es einen Bedarfsbeschluss, doch als die fertige Planung umgesetzt werden sollte, wurde sie ein Jahr später auch schon wieder gestoppt – Anwohner drohten mit einer Klage, unter anderem wegen Entwässerungsproblemen und möglicher Anliegerbeiträge.