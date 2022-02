Verkehr in Düsseldorf : Geht der Abbau von Parkplätzen zu weit?

Auf der Franklinstraße in Pempelfort kämpfen Sabine Sikorski, Ria Schindler und Rolf Herwegh (v.l.) dafür, dass das Schrägparken erhalten bleibt. Foto: RP/gaa

Düsseldorf Immer mehr Anwohner sind verärgert, weil die Stadt in dicht besiedelten Vierteln Parkplätze abbaut und so mehr Platz für Fahrräder und Fußgänger schafft. Was dafür spricht und was dagegen.