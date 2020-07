Unter freiem Himmel feiern : Parklife – wie ein Picknick trotz Corona gelingen kann

Düsseldorf Ein Picknick in den schönsten Parks Düsseldorfs bei entspannter Musik – Parklife ist wieder gestartet. Der erste Termin am Wochenende im Zoopark war ein voller Erfolg. Auch in den kommenden Wochen gibt es noch viele Termine.

Susanne, Christian, Benjamin und Lunes haben es sich bereits auf zwei Decken bequem gemacht. „Wir sind mit Freunden verabredet. Dann sind wir acht“, verrät Susanne. „Wir sind gut ausgerüstet, haben Spiele und Bälle dabei. Wir erwarten einen entspannten, angenehmen Sonntag.“Dafür hat sich die Familie, genauso wie viele andere, zu Parklife im Zoopark aufgemacht. „Parklife bringt uns zurück ins Grüne, in die Lungen der Stadt, in unsere Parks in Düsseldorf“, erläutert Parklife-Initiator Hamed Shahi. „Mit chilliger DJ-Musik und Picknick-Feeling geht´s ab auf die Wiesen - Seele baumeln lassen, Freunde treffen, wer will kann barfuß tanzen.“

In Coronazeiten muss auch bei der Kurzzeitatempause vom Berufsstress auf den AHA-Effekt geachtet werden. Abstand halten, Hygiene und Mund-Nasen-Schutz anziehen waren auch im Zoopark angesagt. So waren die „Liegeplätze“ mit 1,5 Metern Abstand mit Kreide auf dem Rasen markiert, man sollte sich per QR-Code registrieren, die Speisen durften erst in 25 Meter Abstand von den Foodtrucks verzehrt werden und man war aufgefordert die Niesetikette zu beachten und bei Krankheitssymptomen erst gar nicht zum Parklife-Großpicknick zu kommen. „Wir machen kein großes Programm. Die Musik dient nur als Untermalung. Wir haben uns ganz bewusst familienfreundlich aufgestellt“, so Shahi. „Unser Konzept ist aufgegangen. Wir müssen die gekennzeichnete Fläche vergrößern, weil so viele Picknicker gekommen sind. Im Zoopark war alles so wie gedacht. Auf Air-Loungern, Decken oder auch Klappstühlen lümmelten sich die Menschen, scherzten, dösten in der Sonne, Babys schlummerten im Schatten von Strandmuscheln. Alle genossen die selbst mitgebrachten Speisen und Getränke (u.a. eisgekühlten Aperol Spritz) oder versorgten sich an den Foodtrucks und Getränkeständen. Da war es auch gar nicht mehr so schlimm, dass die Urlaubsplanungen für die meisten neu gestrickt werden mussten. „Wir wollten eigentlich nach New York. Jetzt fahren wir nach Cuxhaven“, meint Christian lächelnd. Shahi rechnet damit, dass sich die Picknicker auch bei den kommenden Parklife-Veranstaltungen an die Corona-Sonderregeln halten und weiterhin viele einen oder gar mehrere chillige Sonntage verbringen werden.

Termine Parklife: 19. Juni – Ostpark; 26.Juni – Rheinpark Golzheim; 2. August – Alter Bilker Friedhof; 9. August – Hofgarten; 16. August – Rheinpark Heerdt; 23. August – Zoopark; 30. August – Rheinpark Golzheim