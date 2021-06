Am Sonntag geht es los : Parklife ist gerettet und startet im Hofgarten

Am Sonntag geht es los

Am Sonntag startet wieder Parklife, auch der Alte Bilker Friedhof ist wieder dabei. Foto: Endermann/Foto schiko

Düsseldorf Seit sechs Jahren gibt es das ziemlich relaxte Sonntagsvergnügen Parklife. Dieses Jahr wackelte die Reihe, aber nun gibt es die Veranstaltungen wieder.

Lange war unklar, ob die Düsseldorfer auch dieses Jahr Parklife werden genießen können. Die Finanzierung stand auf der Kippe, aber jetzt gibt es grünes Licht auch dank der großzügigen Unterstützung der Bürgerstiftung. An den Sonntagen im Juli und August legen wieder in ausgewählten Parks DJs auf, Eintritt wird nicht verlangt. Auf Picknickdecken und Liegestühlen kann jeweils für sechs Stunden gechillt werden. Der Auftakt ist am kommenden Sonntag von 12 bis 18 Uhr im Hofgarten, der Online-Supermarkt Picnic ist vor Ort und sorgt für das Catering.