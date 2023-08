Umwelt in Düsseldorf Parkhaus am Carlsplatz wird begrünt

Das Parkhaus an der Benrather Straße ist mit seiner gelöcherten Rautenfassade zumindest rein äußerlich irgendwie anders und gehört zum Carlsplatz dazu wie das brodelnde Marktgeschehen selbst. Ebenfalls ungewöhnlich ist, dass mit Lidl ein Discounter im Erdgeschoss eine Filiale betreibt. Aber die äußere Hülle wird sich bald verändern. In der Bezirksvertretung 1 hat die IDR (Industrie Terrains Düsseldorf-Reisholz) als Eigentümer jetzt Pläne vorgestellt, wie das Parkhaus begrünt werden soll. Ekkehard Vinçon, Mitglied des Vorstands der Stadttochter IDR, erläutert, dass sich das Unternehmen schon länger mit dem Gedanken befasst hat. „Tröge auf vor dem Parkhaus kamen aber schon deswegen nicht infrage, da der Bürgersteig dort zu schmal ist und auch ein Gefälle aufweist.“ Stattdessen sollen jetzt jene Tröge in den Vor- und Rücksprüngen der einzelnen Waben installiert werden – und zwar so, dass teilweise auch die Öffnungen darüber etwas vom Grün abbekommen.