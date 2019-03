Oberbilk : Hallen-Parkplatz wird bewirtschaftet

Auf dem Parkplatz der Mitsubishi Halle werden gerade die Vorrichtungen für die Schrankenanlage installiert. Foto: Marc Ingel

Oberbilk Die Stellplätze vor der Mitsubishi Elechtric Halle werden kostenpflichtig. Der „Verein zur Hilfe für Kinder und Jugendliche“ kann dort nicht mehr seine Trödelmärkte durchführen. Eine Ausnahme gilt für das Schützenfest.

Die Zeit der legendären Philipshalle ist lange vorbei – zumindest, was den Namen betrifft. Seit gut acht Jahren gibt es einen neuen Namenssponsor, heißt der Mehrzweck-Dino Mitsubishi Electric Halle. Zusammen mit Arena, Dome, Castello und bald auch dem Open Air Park an der Messe werden die Veranstaltungsflächen von der Düsseldorf Congress Sport & Event unter dem Markennamen D-Live vermarktet. So viel zum Hintergrund einer Neuerung für die Mitsubishi Electric Halle, die bald greift und für einen Verein negative Auswirkungen hat.

Der „Verein zur Hilfe für Kinder und Jugendliche in Düsseldorf“ hat auf dem Parkplatz immer wieder sonntags getrödelt und die Standgebühr für seine Projekte eingesetzt. Damit ist jetzt Schluss, denn der Parkplatz vor der Halle soll künftig dauer­haft bewirtschaftet werden, die Vorrichtungen für eine Schranke wird gerade installiert. Michael Brill, Geschäftsführer bei Düsseldorf Congress Sport & Event, will dem Verein nichts Schlechtes nachsagen, „auch wenn die Fläche nach den Trödelmärkten schon immer ziemlich verdreckt war, auch Sachbeschädigung hat es gegeben. Aber wir überlegen schon seit fast zwei Jahren, den Parkplatz anders zu nutzen“. Er soll bewirtschaftet werden, heißt, fürs Parken wird künftig gezahlt. „Wir werden die Preise aber sehr niedrig halten“, sagt Brill. Für Kurzparker werden für die erste und die zweite halbe Stunde voraussichtlich 70 Cent fällig, danach soll eine Stunde wahrscheinlich 1,40 Euro kosten. Der Tageshöchstsatz, so ist es zumindest zum jetzigen Zeitpunkt geplant, liegt dann bei sieben Euro. Dauerparker soll es nicht geben.

Info Mitsubishi-Halle gehört zur „Familie“ von D-Live Halle Die Mitsubishi Electric Halle hat eine Kapazität von 7500 Personen. Sie ist Teil des Location-Portfolios von D-Live. Dazu zählen Arena, Dome, Castello und bald auch der Open-Air-Park.



Verein Infos zu dem „Verein für Kinder und Jugendliche“ unter www.kinderhilfe-düsseldorf.de.

Die Einnahmen, so Brill, sollen vor allem für die Reinigung und Instandhaltungskosten des Platzes eingesetzt werden. Das neue Konzept sei mit der Fortführung der regelmäßigen Trödelmärkte jedenfalls nicht vereinbar. „Ich kann nicht Geld für einen Parkplatz nehmen und dem zahlenden Kunden dann zumuten, das an seinem Auto Trödelstände aufgebaut werden“, sagt Brill. Die Schrankenanlage sei das ganze Jahre in Betrieb, mit einer Ausnahme: Das Schützenfest in Oberbilk Anfang August soll auch weiterhin rund um die Mitsubishi Electric Halle stattfinden können, also auch auf dem Parkplatz.

Das dürfte Hans Joachim Krappen kaum trösten, der Vorsitzende des Vereins zur Hilfe für Kinder und Jugendliche weiß nicht, wo er weitermachen soll. „Wir hatten schon mal darüber nachgedacht, auf den Schützenplatz nach Eller auszuweichen, das wurde aber auch abgelehnt. Elf Jahre habe er federführend die Trödelmärkte durchgeführt und in dieser Zeit 400.000 Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt, „ich kann nicht glauben, dass jetzt alles aus sein soll“, sagt Krappen.

Damit nicht genug, sei er offenbar anonym angezeigt worden, „weil ich die Trödelmärkte am Fiskus vorbei durchgeführt haben soll. Jetzt muss ich dem Finanzamt 5000 Euro an Steuern nachzahlen.“ Woher er das Geld nehmen soll, weiß Krappen nicht, „da wir nicht mehr trödeln können, fließt auch kein Geld rein. Was wir eingenommen haben, ist für Projekte ausgegeben worden“. So habe der Verein Einrichtungen für Kinder und Jugendliche unterstützt, alleinerziehenden Müttern unter die Arme gegriffen oder auch Spielzimmer in Krankenhäusern eingerichtet. „Unbürokratische Soforthilfe“ nennt Krappen das. „Jetzt stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass Trödelmärkte für einen guten Zweck zu organisieren, Steuerhinterziehung sein soll.“