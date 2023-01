Verkehrswende in Düsseldorf Wie die Politik zu höheren Parkgebühren steht

Für die neue Gebührenordnung sprachen sich die Vertreter von CDU, Grünen, SPD, Linken sowie der Fraktion Partei/Klima aus, Kritik kam von FDP und Tierschutz/Freie Wähler. Kern des Konzeptes ist: Die Preise an Parkscheinautomaten sollen in einer erweiterten Innenstadt-Zone von 2,90 auf 4,50 Euro pro Stunde steigen. Im übrigen Gebiet innerhalb der Umweltzone geht es von 2,10 auf drei Euro rauf. Im restlichen Stadtgebiet steigt der Tarif von 1,50 auf zwei Euro pro Stunde. Für Parkplätze, die mit der Neuordnung in die teuerste Kategorie rutschen, muss künftig also mehr als doppelt so viel bezahlt werden.