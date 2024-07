Konzept der Stadt Düsseldorf „Feierabend-Parken“ soll für Entlastung sorgen

Insgesamt 190 über die Stadtbezirke 2, 3, 6 und 9 verteilte Parkplätze stehen damit ab sofort zur Verfügung, werden zu „abendlichem Parkraum“, wie OB Keller bei der Vorstellung sagte. Hintergrund sei der Gedanke, dass „das Flächen sind die ohnehin für das Parken hergerichtet, aber gerade in den Abend- und Nachtstunden ungenutzt sind“, so Keller. „Und das in einer Situation, in der der Parkraum an öffentlichen Straßen immer knapper wird.“