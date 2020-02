Mobilität in Düsseldorf : Park & Ride auf dem Glashüttengelände

Auf dem Glashüttengelände gastierte bis Anfang Februar der Cirque du Soleil. Jetzt sollen auf der Fläche Pendler parken und auf Bus und Bahn umsteigen können. Foto: Marc Ingel

Für das Gastspiel des Cirque du Soleil wurde eine große Fläche befestigt, jetzt sollen dort 169 Stellplätze entstehen.

Das Terrain ist bestellt, jetzt gilt es, daraus Kapital zu schlagen. Für die Gastspiele des Cirque du Soleil auf dem Glashüttengelände wurde nach der vorherigen Sanierung des Bodens eine Fläche von rund 4500 Quadratmetern befestigt, darauf soll jetzt ein Park & Ride-Platz mit 169 Stellplätzen entstehen – temporär natürlich, bis in ein paar Jahren dort im Zuge des Glasmacherviertels gebaut wird. Auch der kanadische Zirkus, der mindestens zwei weitere Male in Gerresheim spielen möchte, hätte ein Vorrecht. Das Bauvorhaben wurde gestern Abend der Bezirksvertretung 7 vorgestellt.

Auf der Fläche muss nicht mehr viel getan werden, lediglich Markierungs- und Abgrenzungsmaßnahmen zur Einrichtung des Platzes sind erforderlich. Die Erschließung erfolgt von der Heyestraße aus. Um eine zeitnahe Umsetzung des Standorts als Park & Ride-Parkplatz zu ermöglichen, kann die derzeit bestehende Entwässerung durch die vorhandenen Vorrichtungen temporär erfolgen. Nach Fertigstellung der Anschlussmöglichkeit auf dem Grundstück in Richtung der Beckenanlage an der Glashüttenstraße muss diese vorübergehende Lösung jedoch durch einen Anschluss an das genannte Regenwassersystem erfolgen.

Info Bessere Busanbindung für Unterbacher See Gerresheim Von den 169 geplanten Parkplätzen sollen fünf für mobilitätseingeschränkte Personen reserviert werden. Unterbach Die Rheinbahn prüft eine bessere Anbindung des Parkplatzes durch eine bestehende Buslinie.

Die derzeitige Kostenschätzung der Verwaltung beziehen sich auf einen jeweiligen Nutzungszeitraum zwischen den einzelnen Vorstellungen des Cirque du Soleil. Bei den Markierungen sowie dem Bauzaun wird davon ausgegangen, dass diese nach jedem Gastspiel erneuert werden müssen. Die Kosten werden mit circa 60.000 Euro pro jeweilige Einrichtung angesetzt.

Dass ein Park & Ride-Platz an dieser Stelle Sinn macht, liegt auf der Hand. Das Grundstück bietet in mehrfacher Hinsicht hervorragende Umsteigemöglichkeiten auf den öffentlichen Personennahverkehr: Der S-Bahnhof Gerresheim liegt in unmittelbarer Nachbarschaft, außerdem halten hier mehrere Bus- und Bahnlinien. Bäume und andere Grünflächen müssten darüber

hinaus nicht beseitigt werden.

Im Ordnungs- und Verkehrsausschuss, der am heutigen Mittwoch, 26. Februar, tagt, wird unter anderem ein Bericht über die Sachstände und Planungen zum Thema „Park und Ride in und um Düsseldorf“ erstattet. Der Standort an der Heyestraße ist Teil dieses Maßnahmenpakets.