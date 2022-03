Bauen in Düsseldorf : Park Ludenberg: Architekt relativiert Auflagen der Politik

Bauen in Düsseldorf

Düsseldorf Harald Wennemar betont, dass die Stadt sich zum Entwurf seines Büros bekennt. Er sagt aber auch, dass wohl nicht jeder Baum auf dem Gelände erhalten werden kann. Die Anwohner sollen in den Prozess eingebunden werden.

„Dabei haben wir als Planer dargestellt, dass unser Entwurfskonzept bewusst so angelegt ist, dass wir mit der endgültigen Anordnung der Baukörper sehr gut auf verschiedene Anforderungen reagieren können, ohne dabei das städtebauliche Gesamtbild zu verlieren. Diese Flexibilität ist wichtig, weil im weiteren Planungsverlauf – wie in jedem Projekt – sicher noch eine Reihe von Anregungen und Anforderungen zu berücksichtigen sind“, so Wennemar. „Die Stadt hat sich zwischenzeitlich auch zum weiteren Vorgehen auf Basis unseres Entwurfes bekannt.“