Park and Ride in Düsseldorf : Braucht es wirklich das Parkhaus am Südpark?

Wo jetzt noch ein Park-and-Ride-Parkplatz mit 250 Stellplätzen ist, soll ein fünfgeschossiges Parkhaus entstehen. Die Politik sieht die Pläne am Südpark aber kritisch. Foto: Andreas Krebs

Düsseldorf Die Politiker in der BV3 sehen den Bau des Pendler-Parkhauses am Südpark kritisch – ihnen fehlen Informationen darüber, wer es überhaupt nutzen würde. Vor allem aber fühlen sie sich in der Diskussion übergangen.