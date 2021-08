Amtsgericht Düsseldorf : Geständiger Parfüm-Dieb darf zurück nach Polen

Der Angeklagte wurde in Handschellen vorgeführt. Dem Richter versprach er, sowas nie wieder zu machen. Foto: wuk

Düsseldorf Am vergangenen Wochenende wurde der Dieb auf frischer Tat am Flughafen ertappt und sofort in U-Haft genommen. Nur drei Tage später erging das Urteil.