Energiekrise in Düsseldorf : Wie die Papierfabrik in Bilk durch die Krise kommt

Während der Hygienepapierhersteller Hakle Insolvenz anmelden musste, steht die Papierfabrik Julius Schulte in Bilk trotz schwieriger Umstände besser da. Vor allem ist es offenbar rechtzeitig gelungen, die gestiegenen Energie- und Materialkosten an die Kunden weiterzugeben. „Ohne diese Bereitschaft unserer Kunden hätten wir die Produktion einstellen müssen“, sagt Ditmar Schulz, Kaufmännischer Leiter bei der Julius Schulte Söhne GmbH & Co. KG. Da die Einkaufspreise für Gas und den benötigten Rohstoff Altpapier aktuell allerdings sogar etwas gesunken seien, werde es für die Kunden in diesem Monat Nachlässe von zehn Prozent geben.