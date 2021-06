Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf : Mann will Papagei aus Baum retten und stürzt ab

UNTERBILK Beim Versuch, einen entflogenen Papagei aus einer Baumkrone zu retten, hat sich ein 40-Jähriger in Düsseldorf schwer verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzte der Mann am Donnerstagabend aus mehreren Metern Höhe ab.

Am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr rückte der Rettungswagen sowie der Notarzt und das Löschfahrzeu zu einem aus einem Baum gestürzten Patienten in Unterbilk aus. An der Kronenstraße betreuten die Einsatzkräfte einen 40-jährigen Mann, der nach Angaben einer Augenzeugin aus dem Baum gestürzt ist. Der Vogel des Patienten, ein Ara - ein in Mittel- und Südamerikas beheimatete Papagei, war von zu Hause entflogen und befand sich auf einem Ast sitzend in der Krone des Baums in mehreren Metern Höhe.