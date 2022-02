Panne am Flughafen Düsseldorf : Kontrolle missglückt - Flugsteig geräumt

Panne am Flughafen Düsseldorf

Sicherheitskontrolle am Flughafen vor dem Gate A. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Eine Person mit einem verdächtigen Gepäckstück gelangte in den Sicherheitsbereich, ohne die vorgesehene Kontrolle. Das hatte Folgen für 400 Passagiere.

Das Gate A am Flughafen ist am Donnerstag aufgrund einer missglückten Sicherheitskontrolle von der Bundespolizei geräumt worden, wie die Behörde auf Nachfrage mitteilte. Eine Person hatte sich demnach gegen 17 Uhr mit einem Gepäckstück in den Sicherheitsbereich begeben, das durchsucht werden sollte. Wie es zu der Panne kam ist unklar.