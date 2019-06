Stadtplanung in Düsseldorf : Pandion baut Büros und Wohnungen in Unterbilk

Düsseldorf Der Kölner Entwickler wird erneut in Düsseldorf tätig. 160 Wohnungen entstehen ab 2020 an der Neusser Straße, zahlreiche Büros an der Völklinger Straße. Insgesamt investiert das Unternehmen mehr als 300 Millionen Euro.

Der Kölner Projektentwickler Pandion hat ein rund 18.400 Quadratmeter großes Grundstück an der Völklinger Straße gekauft, wo 12.000 Quadratmeter Wohn- sowie 35.000 Quadratmeter Bürofläche entstehen sollen. Geplant sind nach Angaben des Entwicklers 160 Wohnungen, davon rund 60 im geförderten Wohnungsbau – entsprechend der im Handlungskonzept Wohnen vorgegebenen Quote von 40 Prozent.

Ein rechtskräftiger Bebauungsplan existiert bereits, die Kölner Architekten caspar.schmitzmorkramer haben 2016 den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen. Ihr Konzept sieht zwei Gebäudeblöcke vor, die über einen öffentlichen Boulevard miteinander verbunden sind. Dabei entstehen die Büros zur Völklinger Straße hin, der Wohnbereich im Osten zur Neusser Straße. Sowohl die Wohn- als auch die Bürogebäude umfassen jeweils sechs Geschosse, zusätzlich entsteht ein 18-geschossiges Bürohochhaus.