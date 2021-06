Leben in Düsseldorf : Darum verschärft die Corona-Pandemie die Wohnungsnot in Düsseldorf

Auch in Hassels sind die Mieten teuer. Menschen mit geringem Einkommen und kinderreiche Familien ziehen zunehmend ins Umland von Düsseldorf. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Diakonie muss immer mehr Menschen beraten, die sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Auch der Mieterverein spricht von wachsenden Problemen und will am Samstag am Heinrich-Heine-Platz protestieren. Warum die Lage so angespannt ist.