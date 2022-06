Pandemie​: Schon mehr als 200.000 Corona-Fälle in Düsseldorf​

Düsseldorf Auf fast 850 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf mittlerweile gestiegen, mehr als 13.000 Personen sind aktuell mit Corona infiziert.

1667 neue Corona-Fälle sind in Düsseldorf neu registriert worden. Die Inzidenz ist weiter gestiegen, liegt aktuell bei fast 850. Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 200.000 Coron-Infizierte in der Landeshauptstadt gezählt.

Auch in NRW ist die Inzidenz weiter gestiegen. Am Dienstagmorgen lag der Wert laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 774,0. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche bei 524,3 gelegen.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 201.843 (+1167) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 13.800 Personen in Düsseldorf infiziert. Vor einem Jahr waren es 90.

Chaos am Düsseldorfer Flughafen : Zahlreiche Flüge gestrichen – diese Verbindungen sind am Dienstag betroffen

142.329 Neuinfektionen in Deutschland erfasst, 985 Erkrankte in den Kliniken

Von den Infizierten werden 156 (Vorjahr 18) in Krankenhäusern behandelt, davon elf (Vorjahr drei) auf Intensivstationen. 187.100 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 915 (+1) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 847,2 (Freitag 727,9, vor einem Jahr 5,5).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 16 Bewohner und 40 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert (Stand 23.6.). In der Altersgruppe 0-5 Jahre haben sich im Juni bisher 94 Kinder infiziert, in der Altersgruppe 6-18 sind es 493 (Stand jeweils 28.6.).