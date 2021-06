Pandemie in Düsseldorf : Mehr Corona-Patienten im Krankenhaus als vor einem Jahr

Düsseldorf Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf steht mittlerweile eine fünf vor dem Komma. Die Zahl der Corona-Patienten, die in Krankenhäusern behandelt werden, liegt etwas höher als vor einem Jahr.

In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 6,4 gesunken (Vortag 6,8), bundesweit liegt der Wert bei 6,2. In Düsseldorf steht bereits eine Fünf vor dem Komma.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 25.170 (+7) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut der Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 90 Personen in Düsseldorf infiziert, vor einem Jahr waren es 212. (Die aktuellen Zahlen des LZG sind immer auf volle Zehnerstellen gerundet.)

Von den Infizierten werden 20 (+6, Vorjahr 17) in Krankenhäusern behandelt, davon vier (Vorjahr vier) auf Intensivstationen. 24.700 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 425 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit bei 5,6 (Vortag 6,1, vor einem Jahr 21,4).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf keine Bewohner und keine Betreuer mit dem Coronavirus infiziert (Stand 23.6.). In Düsseldorfer Kitas sind seit Anfang Juni zehn Kinder sowie zwei Betreuer betroffen. (Stand 23.6.). An den Düsseldorfer Schulen sind im Juni bislang 72 Schüler, zwei Betreuer/Lehrer sowie eine weitere Person betroffen (Stand 23.6.).