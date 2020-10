Pandemie in Düsseldorf : Corona-Hotline der Stadt abends anrufen

Pandemie in Düsseldorf

Düsseldorf Bis zu 8000 Menschen rufen täglich die Corona-Hotline der Stadt Düsseldorf an. Das Problem: Viele der Anrufe erfolgen tagsüber. Die Folge sind lange Wartezeiten. Wer schneller durchkommen möchte, sollte die Nummer zu einer anderen Zeit wählen.

Die Mitarbeitenden des Düsseldorfer Corona-Informationstelefons (erreichbar unter der Nummer 0211-8996090) empfehlen dringend, die Hotline möglichst außerhalb der Stoßzeiten tagsüber, also in den Abendstunden zwischen 18 und 21 Uhr anzurufen. Nur so können möglichst viele Anfragen angenommen und beantwortet werden.