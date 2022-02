Pandemie : Fast 28.000 Düsseldorfer aktuell mit Corona infiziert

Eine junge Frau lässt sich gegen Corona impfen. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Düsseldorf Auch am Mittwoch wurde mit 4570 ein neuer Höchstwert bei den Corona-Neuinfektionen in Düsseldorf gemeldet. Die offiziell von der Stadt genannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei über 2100.

Mit 4570 neuen Corona-Fällen hat die Stadt Düsseldorf am Mittwoch erneut einen Rekordwert gemeldet. Die offiziell bekannt gegebene Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 2140,8. Wegen Software-Problemen kann diese Zahl seitdem 13. Januar nicht korrekt ermittelt werden.

Die NRW-weite Corona-Sieben-Tage-Inzidenz betrug laut LZG und Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch 1299,0 (Vortag 1272,1). Auch der Hospitalisierungsinzidenz ist weiter gestiegen, liegt aktuell bei 4,67 (Dienstag 4,45, Montag 4,16). Die Zahl gibt an, wie viele der Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die höchste Inzidenz in NRW wurde mit 2566,4 für Remscheid ausgewiesen. Am besten sah die Corona-Lage im Rheinisch-Bergischen Kreis (538,7) und in Bielefeld (606,0) aus.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 86.695 (+4570) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 27.600 Personen in Düsseldorf infiziert, so viele wie nie zuvor. Vor einem Jahr waren es 996. (Die aktuellen Zahlen des LZG sind immer auf volle Zehnerstellen gerundet.)

Von den Infizierten werden 239 (Vorjahr 132) in Krankenhäusern behandelt, davon 31 (Vorjahr 21) auf Intensivstationen. 58.500 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 656 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die offiziell vermeldete - aber vermutlich noch immer zu niedrige - Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 2140,8 (Vortag 1706,0, vor einem Jahr 66,3). Laut Berechnung unserer Redaktion müsste die Inzidenz aktuell bei 3898,1 liegen.

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 221 Bewohner und 183 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert (Stand 1.2.). In Düsseldorfer Kitas haben sich im Januar insgesamt 1040 Kinder, 391 Personen aus dem Betreuerstab sowie 22 weitere Personen infiziert (Stand 1.2.). An den Düsseldorfer Schulen wurden im Januar insgesamt 2797 Fälle bei Schülern, 132 beim Lehrpersonal sowie 23 bei weiteren Personen registriert (Stand 1.2.).

Impfzahlen Am Dienstag wurden in Düsseldorf 732 Personen geimpft. Darunter sind 61 Personen, die ihre erste und 202 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Es wurden 469 Auffrischungsimpfungen verabreicht. Seit Impfstart sind in Düsseldorf 538.790 Menschen geimpft worden, davon haben 515.689i hre erste und zweite Impfung erhalten. 352.536 Auffrischungsimpfungen wurden laut Stadt bislang vorgenommen.

Ansprechpartner Der erste Ansprechpartner bei akuten Erkrankungen – somit auch bei einer möglichen Corona-Infektion – ist immer der Hausarzt. Sollte ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehen, wird in der Praxis ein Test vorgenommen oder man wird an das städtische Infotelefon verweisen. Dieses steht auch für allgemeine Fragen zur Verfügung und ist montags bis samstags von 8 Uhr bis 16 Uhr zu erreichen (Fax für Hörgeschädigte: 0211 89-35674). Bei akuten Notfällen - wie beispielsweise Atemnot oder Bewusstseinsstörungen - sollte man umgehend die Feuerwehrleitstelle unter 112 anrufen.

Daten Die Stadt veröffentlicht automatisiert die Zahlen vom Dashboard des Robert-Koch-Instituts sowie des LGZ und weiterhin eigene eingepflegte Daten auf dem Corona-Portal.

