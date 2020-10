Lebensrettung in der Pandemie : Düsseldorfer Malteser fürchten Engpass bei Ersthelfern

Lebensrettung in der Pandemie

Düsseldorf Seit dem Lockdown bildet die Hilfsorganisation deutlich weniger Retter aus. Grund sind die strengen Hygienevorgaben. „Diese Menschen fehlen auf unseren Straßen“, sagt der Ausbildungsleiter.

Die Düsseldorfer Malteser warnen vor einem Mangel an Ersthelfern. Hintergrund ist die Corona-Pandemie. „Nach den aktuellen Hygienevorgaben können wir derzeit nur rund die Hälfte der sonst üblichen Kursteilnehmer ausbilden. Damit fehlen Ersthelfer auch auf den Straßen“, sagt Ausbildungsleiter Michael Görlich.

Trotz Lockerung der Corona-Auflagen gibt es nach Einschätzung des Hilfsdienstes immer noch zu wenige neue Lebensretter. So haben die Malteser von Januar bis August in ganz Nordrhein-Westfalen nur 3800 Kurse mit 35.000 Teilnehmern umsetzen können. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es 6000 Kurse mit 74.000 Teilnehmern. „Im Notfall ist schnelle Hilfe wichtig. Da sind Ersthelfer die Menschen, deren Einsatz über Leben und Tod entscheiden kann“, sagt Görlich.

Bürger, die einen Erste-Hilfe-Kurs machen wollen, ermutigt der Ausbildungsexperte, sich anzumelden. Seine Botschaft: Das Hygienekonzept in den Kursen ist sicher. „Wir achten auf die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer. Wir setzen behördliche Vorgaben und die Hygienemaßnahmen der Berufsgenossenschaften zu 100 Prozent um“, betont Görlich. Dazu gehöre, dass die Höchstteilnehmerzahl abgesenkt werde. Auch das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie angepasste Pausenzeiten seien selbstverständlich. Zudem werde für ausreichende Belüftung gesorgt. „Wir bilden Menschen aus, damit sie anderen helfen. Dabei ist ein umfassender Eigenschutz für uns ein wichtiger Punkt.“

Trotz der Pandemie sind die Inhalte der Malteser-Lehrgänge weitgehend unverändert. Allerdings wurden die praktischen Übungen bei Atemspende und Seitenlage an die Infektionsschutzvorgaben angepasst. Ansteckungskritische Übungen werden deshalb meist an Puppen umgesetzt. „Jeder, der zu unseren Kursen kommt, kann sich sicher fühlen. Und jeder, der unseren Kurs verlässt, ist sicherer, wenn er dann in seinem Alltag Erste Hilfe leisten muss.“