Variante B.1.1.7 : Britische Corona-Mutante in Düsseldorf nachgewiesen

Die Elektronenmikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus SARS-CoV-2. Foto: dpa/Niaid-Rml

Düsseldorf Jetzt ist die britische Corona-Mutante auch in Düsseldorf nachgewiesen worden. Gefunden wurde sie nach einem Geschäftstreffen mit Personen aus Mettmann, Köln und Düsseldorf.

Die britische Virus-Variante B.1.1.7 ist erstmals in der Landeshauptstadt Düsseldorf nachgewiesen worden. Nach einem beruflichen Treffen mit Teilnehmern aus dem Kreis Mettmann, Köln und Düsseldorf wurden alle Teilnehmer positiv getestet.

Bei der direkt eingeleiteten Kontaktpersonennachverfolgung wurden bei dem Teilnehmer mit Wohnsitz in Düsseldorf zwei Haushaltskontakte ausfindig gemacht, die ebenfalls beide positiv getestet wurden. Diese Proben wurden einer Typisierung unterzogen und dabei die Virus-Variante B.1.1.7 nachgewiesen.

In den beiden Heimen Zum Königshof und DRK-Zentrum Wersten konnte keine Virus-Mutation nachgewiesen werden.

Schulen, Kitas und Altenheime Die Stadt verzichtet seit einiger Zeit auf eine textliche Ausführung von Corona-Infizierten an Schulen, Kitas und Altenheimen, diese werden stattdessen in tabellarischer Form im Coronaportal veröffentlicht. Auch auf die Meldungen der Anrufzahlen bei den Hotlines wird verzichtet.

Demnach sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 56 Bewohner und 38 Betreuer mit dem Coronavirus infiziert (Stand 3.2.). In Düsseldorfer Kitas ist seit Anfang Februar ein Kind betroffen, im Betreuerstab sowie bei den sogenannten weiteren Personen gibt es bislang keine Fälle (Stand 3.2.). An den Düsseldorfer Schulen sind im Februar noch keine neuen Fälle aufgetaucht (Stand 3.2.).

Impfzahlen Am Dienstag wurden in Düsseldorf 961 Personen geimpft. Darunter sind 930 Personen, die ihre erste und 31 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Seit dem 27. Dezember 2020 sind in Düsseldorf 14.483 Menschen geimpft worden, davon haben 5662 ihre erste und zweite Impfung erhalten.

Abstrichzahlen 17 Abstriche wurden am Dienstag in der Diagnosepraxis vorgenommen 102 im Drive-In-Testzentrum. Dazu kommen 94 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 10.0258 Abstriche vorgenommen.

(csr)