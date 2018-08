Palliativmedizin an der Uniklinik Düsseldorf.

Bestehende Palliativstation am Universitätsklinikum Düsseldorf wird ergänzt : Ambulante Palliativstation eröffnet

Agnes Lücker(l.) demonstiert am Beispiel von Sabine Kieber (liegend), wie Patienten mit einer Klangschlage behandetl werden. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Die Ambulanz bietet die Möglichkeit, Schwerkranken auch abseits einer stationären Behandlung beratend und unterstützend zur Seite zu stehen.

Entgegen einer weitverbreiteten Vorstellung ist eine Palliativstation kein Ort zur akuten Sterbebegleitung wie ein Hospiz. Stattdessen geht es darum, Menschen mit unheilbaren Erkrankungen medizinisch zu begleiten und ihnen so lang wie möglich ein hohes Maß an Lebensqualität zu ermöglichen. Dazu wurde die bestehende Palliativstation am Universitätsklinikum nun um eine Ambulanz ergänzt, um Erkrankten auch abseits einer stationären Behandlung beratend und unterstützend zur Seite zu stehen.

Palliativmedizin geht weit über eine Linderung von Schmerzen hinaus. Neben einer medizinischen Versorgung von körperlichen Leiden, bietet das Team um den ärztlichen Leiter Martin Neukirchen auch psychische, soziale und spirituelle Unterstützung an. Denn trotz ihrer unterschiedlichen Diagnosen eint die Patienten der Palliativstation am Uniklinikum der Umstand, dass sie an ihrer Erkrankung sterben werden. „Die Palliativmedizin ist ein hochsensibler Bereich der Medizin“, sagt Neukirchen. Deshalb unterscheidet sich die Palliativstation von anderen Stationen. Die Flure sind hell und freundlich eingerichtet und mit vielen Bildern dekoriert. Die medizinischen Geräte auf den acht Einzelzimmern der Station sind hinter einer Holzwand versteckt, um eine Krankenhausatmosphäre zu vermeiden.

Info Sprechstunde jeden Donnerstag Wann: Wer sich von den Palliativmedizinern beraten lassen möchte, kann dies in der Sprechstunde der Ambulanz tun, die jeden Donnerstag von 13 bis 16 Uhr stattfindet. Termine: Neben der Krankenkassenkarte sollte Patienten Arztbriefe, Medikamentenlisten und Befunde mitbringen. Eine Terminvereinbarung ist telefonisch unter 0211 81-08700 möglich.

Neben medizinischer Versorgung bietet die Palliativstation den Patienten viele Möglichkeiten zur Steigerung der Lebensqualität. Darunter fallen Angebote wie Musik- oder Kunsttherapie oder Möglichkeiten zur Entspannung und zum Abschalten durch Reiki oder Klangschalenmassage, was durch ein Team von rund 40 Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt wird. Für Erkrankte und Angehörige ist das Angebot kostenfrei.







Im Schnitt beträgt die Aufenthaltsdauer der Patienten rund neun Tage. Denn Ziel ist es, den Erkrankten so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen. „Wir sind keine Sterbestation“, sagt Neukirchen. Die Arbeit der Bediensteten und Ehrenamtler umfasst nicht nur die erkrankten Patienten selbst, sondern auch ihr Umfeld. „Rund 30 Prozent unserer Arbeit bringen wir für Angehörige auf“, sagt Neukirchen. Denn auch für sie kann die Erkrankung eine große Belastung sein. Sei es durch Pflege des Erkrankten oder der Angst vor der Zeit nach dem Tod der geliebten Person.