Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Paketfahrerin rastet aus und beißt Autofahrerin in den Finger

Wann es jetzt zur Vernehmung der angeblich gebissenen Autofahrerin kommt, ist noch ungewiss. Foto: dpa/Oliver Berg

Friedrichstadt Lieferdienste parken gerne mal in der zweiten oder dritten Reihe. Im Mai 2019 kam es deshalb an der Talstraße in Düsseldorf zum Streit mit einer Autofahrerin. Weil die Paketfahrerin offenbar gewalttätig wurde, kam es nun zum Prozess.