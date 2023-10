Verkehr in Düsseldorf Paketauto blockiert Bus – und der Bote ignoriert das seelenruhig

Das Video eines blockierten Linienbusses der Rheinbahn, das auf Facebook und Instagram zu sehen ist, löst zurzeit bei den Betrachtern Belustigung und Erstaunen aus. Es gibt allerdings auch Beschimpfungen ebenso wie verständnisvolle Kommentare. Zu sehen ist in dem Clip an der Ecke Degerstraße und Lindenstraße in Flingern ein großer Transporter des Paketdienstes UPS, der einen Bus der Linie 834 auf dem Weg zum Hauptbahnhof an der Durchfahrt hindert. Ein Mitarbeiter steht davor, telefoniert, holt ein Päckchen heraus, wirft es wieder in den Wagen und macht keine Anstalten, das Fahrzeug wegzufahren, obwohl er vom Busfahrer angesprochen wird. Letzterer drückt auch immer wieder lange und laut die Hupe.