Politik in der Landeshauptstadt Pablo Voss ist neuer Sprecher des Düsseldorfer Jugendrates

(jj) Der im November neu gewählte Jugendrat hat in seiner ersten Sitzung im Rathaus ein neues Führungsteam gewählt. Sprecher wurde Pablo Voss. Amin Bachiri gewann die Wahl zum ersten Stellvertreter, Ella Gottschling wurde zweite Stellvertreterin. Die Mitglieder legten außerdem fest, wer in den Ausschüssen des Rates und in den Bezirksvertretungen vertreten sein wird.