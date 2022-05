Entscheidung in Münster : Gericht verbietet verkaufsoffenen Sonntag in Düsseldorf

Shopping auf der Schadowstraße in Düsseldorf. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Eigentlich hatte die Stadt Düsseldorf an diesem Wochenende sehr kurzfristig einen verkaufsoffenen Sonntag geplant. Der ist jetzt vom Oberverwaltungsgericht Münster verboten worden.

Der sehr kurzfristig angekündigte verkaufsoffene Sonntag an diesem Wochenende in Düsseldorf ist schon wieder Geschichte. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat die Durchführung untersagt.

Geplant war die Sonntagsöffnung am 15. Mai in den Stadtteilen Stadtmitte, Altstadt, Carlstadt und Kaiserswerth. Jetzt dürfen die Geschäfte an diesem Tag doch nicht geöffnet sein. Die Gewerkschaft Verdi hatte am Mittwochmittag Rechtsmittel gegen die am Montag beschlossene Öffnung eingelegt. Beim zuständigen OVG NRW in Münster wurde ein Eilantrag gestellt.

Das Gericht begründet seine Entscheidung unter anderem mit einem Verfahrensfehler auf Seiten der Stadt. So sei die Sonntagsfreigabe auf dem Wege eines Eilbeschlusses im Haupt- und Finanzausschuss gefasst worden.

Eigentlich hätte den Beschluss, die Geschäfte am Sonntag zu öffnen, aber der Rat treffen müssen. Die für einen Eilbeschluss notwendige Begründung, der Rat habe so schnell nicht einberufen werden können, sah das Gericht nicht. Anhaltspunkte dafür, die Eilentscheidung des Haupt- und Finanzausschusses könnte vor dem 15. Mai noch durch den Rat genehmigt werden, bestehen laut Gericht ebenfalls nicht. Somit darf die Sonntagsöffnung nicht stattfinden.

Der Hauptausschuss des Stadtrates hatte am Montag entschieden, dass die Händler in den genannten Stadtteilen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen. Als Anlass wurde die Messe Pro-Wein genannt, die auch in Kaiserswerth für viele zusätzliche Besucher sorgt.

Der Handelsverband hatte kurzfristig um die Sonntagsöffnung gebeten. Die Messe, die wegen Corona ausgefallen war, wird jetzt nachgeholt. Der durch die Pandemie gebeutelte Handel ist dankbar für jede neue Umsatzmöglichkeit und eine Attraktivierung der Innenstädte.

Im Dezember hat der Stadtrat nur für einen verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt (zur Boot) gestimmt und drei weitere Vorschläge für die Innenstadt abgelehnt (zur K, Pro-Wein und sogar zum Weihnachtsmarkt). Da die Boot ausfiel, kam es nicht zum verkaufsoffenen Sonntag, sodass es dann faktisch keinen einzigen in diesem Jahr in der City gegeben hätte.

